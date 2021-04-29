Сила молитви не зменшиться: львів'ян закликали не цілувати плащаниці та ікони

Традиційно віряни УГКЦ й ПЦУ у Страсну п'ятницю вшановують плащаницю. Проте у 2021 році у багатьох храмах її обгородять спеціальними обмежувальними стрічками. Через пандемію коронавірусу львів'ян закликали не цілувати плащаниці та ікони.

У 2021 році Страсна п'ятниця припадає на 30 квітня. Плащаницю можна буде побачити й навіть підійти до неї, проте від поцілунків варто утриматись, щоб не наражати на небезпеку себе та інших.

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Львів'ян закликали не цілувати плащаниці та ікони

Через пандемію коронавірусу священники не рекомендують цілувати плащаниці та ікони. Капелан ЛМР, речник Львівської архиєпархії УГКЦ Павло Дроздяк розповів, що до них можна буде лише підійти та помолитись. У багатьох храмах плащаницю обгородять спеціальними стрічками.

Окрім того, що ми дотримуємось вимог МОЗ, у нас є внутрішній документ, який регулює поведінку священнослужителів в часі епідемій. Згідно з документом, доступ до цілування ікон чи інших посвячених речей є заборонений,

– зазначив Дроздяк.

Капелан ЛМР додав, що йти до плащаниці можна, проте біля неї стоятимуть обмежувачі.

"Вірні зможуть, схиливши свою голову перед Плащаницею, віддати шану Христові, також помолитись собі спокійно", – розповів Дроздяк.

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Поцілунки не нададуть особливої сили молитві

Капелан ЛМР зазначив, що від того, що віряни не цілуватимуть плащаниці, сила їхньої молитви не зменшиться. Дроздяк додав, що через пандемію коронавірусу християнам довелось переосмислити чимало церковних ритуалів.

"Цей рік пандемії навчив вірних до глибшого усвідомлення обрядовості. Наші люди уже звикли, що вони не цілують ікон, що вони прихиляють голови. Присутність у храмі під час відвідин Плащаниці – це і є справжньою молитвою", – заявив священник.

За його словами, присутність у храмі – це можливість побути з Господом.

"Сила однакова – доторкнуся я до ікони чи не доторкнуся, поцілую Плащаницю чи ні, головне моє внутрішнє намірення", – підсумував Дроздяк.