Більшість сімей Львівщини витрачають на їжу близько 47% родинного бюджету. Порівняно з 2010 роком зараз люди почали споживати більше фруктів та овочей, а от цукор, рибу та молоко купують менше.

За підсумками 2019 року, на Львівщині одна людина за рік споживає близько 52 кілограмів м'яса та 178 кілограмів картоплі. Про це повідомило Головне управління статистики Львівської області.

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На що саме сім'ї Львівщини витрачають 47% свого бюджету

За 9 років У Львівській області найбільше зросло споживання таких продуктів:

Овочі – на 36%;

Плоди та ягоди – на 29%;

Картопля – на 15%;

М’ясо – на 14%;

Яйця – на 9%.

Водночас люди почали менше купувати олію, рибу хліб та цукор:

Споживання олії скоротилось на 18%;

Риби та рибних продуктів – на 17%;

Хліба та випічки – на 11%;

Цукру – на 10%.



Родини Львівщини витрачають майже половину свого бюджету на їжу / Фото Управління статистики Львівщини

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Один житель Львівської області за рік з'їдає:

близько 290 яєць;

30 кілограмів цукру;

52 кілограми м’яса та ковбас;

171 кілограм овочів;

178 кілограмів картоплі;

94 кілограми хліба та випічки;

59 кілограмів ягід;

9 кілограмів риби;

215 кілограмів молочних продуктів;

13 літрів олії.

Найпопулярнішими продуктами на Львівщині є картопля, яблука, хліб та молоко.

Що розповіли місцеві виробники

За останні 10 років місцеві виробники почали постачати у магазини більше картоплі, овочів та фруктів, а ось молока стали виготовляти менше.

Цікаво! Львівщина у 2019 році посіла 3 місце в Україні за виробництвом картоплі та овочів, 5 місце — за заготівлею м'яса та 6 — за виробництвом ягід.



Люди почали купувати більше картоплі, фруктів та м'яса / Фото Управління статистики Львівщини

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Які імпортні продукти люблять купувати на Львівщині

Окрім цього, у 2019 році підприємства Львівщини найбільше імпортували фрукти, птицю та рибу.

59 тисяч тонн бананів;

36 тисяч тонн мандаринів;

112 тисяч тонн овочів;

24 тисячі тонни м’яса птиці;

21 тисячу тонни риби та ракоподібних;

та 10 тисяч тонн кави.



У 2019 році у Львівську область імпортували 59 тонн бананів / Фото Управління статистики Львівщини