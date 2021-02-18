З початку пандемії коронавірусу на Львівщині захворіли понад 75 тисяч людей. 17 лютого лабораторні центри виявили 300 випадків інфікування COVID-19, зокрема, 162 – у Львові.

Лабораторні центри 17 лютого провели 1061 ПЛР-тест. У львівських лікарнях наразі перебуває 271 пацієнт.

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Скільки на Львівщині хворих на коронавірус

Загалом на Львівщині коронавірус виявили у понад 75 тисяч людей. На жаль, 2210 хворих померли. Проте понад 66,85 тисячі пацієнтів одужали.

У Львові за цей період COVID-19 підтвердили у понад 35,9 тисячі людей. Понад 32,58 тисячі пацієнтів вже одужали, а померли від наслідків хвороби 1010 львів'ян.

Лабораторні центри 17 лютого провели 1061 ПЛР-тест, з яких 300 виявились позитивними. Так, коронавірус підтвердили у 162 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 75 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських медзакладах

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів наразі лікується 271 людина – 218 пацієнтів мають коронавірус, 16 – у реанімації, а 4 людей підключені до апаратів ШВЛ. Протягом доби 17 лютого до лікарень потрапили 26 людей, а виписали 21 пацієнта.