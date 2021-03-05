Ситуація – тривожна: на Львівщині значно зросла захворюваність на COVID-19

У Львівській облдержадміністрації розповіли, що в області динаміка захворюваності на коронавірус є тривожною. Найгірша ситуація у Львові та Дрогобицькому районі.

Львівщина повертається до показників захворюваності на коронавірус, які були у жовтні 2020 року. Лікарні області завантажені майже на 43%.

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Коронавірус 4 березня підтвердили у 646 людей

За словами Чемериса, на Львівщині останні дні динаміка захворюваності на коронавірус є тривожною.

За кількістю підтверджених випадків, звернень пацієнтів за меддопомогою, кількістю госпіталізованих, кількістю викликів бригад екстреної меддопомоги до пацієнтів із підозрою на COVID-19, ми повертаємося до показників середини – кінця жовтня 2020 року,

– зазначив посадовець.

В області 4 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 188 людей. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 1419 жителів Львівщини. Лабораторії 4 березня підтвердили коронавірус у 646 людей.

Наразі в реанімаціях медзакладів області перебувають 143 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 34. Загалом в стаціонарах лікуються 1,69 тисячі хворих. За словами Чемериса, станом на 5 березня завантаженість ліжкової мережі медзакладів області становить майже 43%.

Найгірша ситуація у Львові та Дрогобичі

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можуть запровадити карантин червоної зони у Закарпатті, Вінниччині, Миколаївщині та Львівщині. Наразі Львівська область – "помаранчева".

Чемерис закликає жителів Львівщини дотримуватись правил карантину – максимально уникати місць масового скупчення людей, дотримуватись дистанції та гігієни рук.

"Ми вийшли з карантину, активність населення зросла і ми поводимося безвідповідально. Найгірша ситуація по області у Львові, Дрогобичі та Дрогобицькому районі", – зазначив директор департаменту.

Також Чемерис додав, що щеплення від коронавірусу отримали 420 медиків області, а на вихідних вакцинація розпочнеться в Червонограді, Самборі та Золочеві.



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу