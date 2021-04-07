Водій львівської маршрутки 6 квітня допоміг затримати чоловіка, який сів за кермо автівки під дією наркотиків. Перевірка встановила, що затриманий перед поїздкою вживав метадон.

Водій маршрутки №184А помітив, що чоловік, який перебуває за кермом Ford, поводиться неадекватно. Керманич вирішив заблокувати його авто та викликати поліцію.

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Водій Ford був під дією метадону

Ввечері 6 квітня водій маршрутки №184А здійснив свій останній рейс за день і прямував в автопарк.

Проте на вулиці Польовій він побачив автомобіль Ford, водій якого поводився неадекватно.

Керманич автобуса негайно заблокував автомобіль порушника та викликав патрульних.

У 43-річного водія легковика виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Перевірка у медичному закладі показала, що він керував автівкою під дією метадону.



Водій кермував під дією наркотиків / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Затриманий виявився злісним порушником

Патрульні винесли на порушника постанову за "керування автівкою особою, позбавленою права керування". Також на нього склали адмінпротокол за керування автомобілем в стані сп'яніння вдруге впродовж року.

У поліції розповіли, що чоловік є злісним порушником. У 2019 році його на 3 роки позбавили посвідчення водія за керування автівкою у нетверезому стані.

У 2021 році на порушника вже склали 6 протоколів за керування в стані сп'яніння: 3 – у лютому, 1 – у березні та ще 1 – кілька днів тому. У березні його знову позбавили посвідчення водія.



На водія склали 6 протоколів протягом 2021 року / Фото Патрульної поліції Львівщини