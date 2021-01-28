Справжні скарби у господарській сумці: митники знайшли 4,5 тисячі коштовних речей – відео
Співробітники Галицької митниці знайшли справжній скарб під час перевірки автівки 36-річного українця. Чоловік намагався ввезти в Україну старовинні годинники, гроші, медалі та біжутерію.
Джерело: Державна митна служба
Митники вилучили усі речі. Їх скерують на експертизу для встановлення історичної цінності.
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Як митники знайшли контрабанду
- Митники виявили у мікроавтобусі українця понад 4,5 тисячі цінних рідкісних речей.
- Купюри, медалі, монети, старовинні годинники та біжутерію правоохоронці знайшли під час митного контролю в пункті пропуску Краківець – Корчова.
- 36-річний українець намагався незаконно перевезти ці речі з Польщі в Україну.
- Чоловік прямував смугою спрощеного митного контролю.
- Проте митники вирішили оглянути його автівку.
- Й недаремно – у 3 господарських сумках вони знайшли коробки, в яких містились справжні скарби.
Дивіться відео, що саме знайшли митники у мікроавтобусі українця:
Що митники знайшли у господарських сумках
- Понад 2 тисячі монет різних номіналів та виробників,
- 140 виробів біжутерії (шпильки, браслети, намиста),
- старовинні наручні та кишенькові годинники,
- майже 2,5 тисячі банкнот різних країн та номіналів,
- понад 200 монет у футлярах.
Окремі вироби датовані ХІХ – ХХ століттями. Серед контрабандних речей були й предмети з дорогоцінних металів, про що свідчать відбитки проби.
Зі слів водія, він намагався перевезти цей товар в Україну за винагороду, яку йому запропонував невідомий чоловік. Митники вилучили усі предмети. Речі скерують на експертизу для визначення їхньої вартості, культурної та історичної цінності.
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