Справжні скарби у господарській сумці: митники знайшли 4,5 тисячі коштовних речей – відео

28 січня 2021 , 17:32
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Співробітники Галицької митниці знайшли справжній скарб під час перевірки автівки 36-річного українця. Чоловік намагався ввезти в Україну старовинні годинники, гроші, медалі та біжутерію.

Джерело: Державна митна служба

Митники вилучили усі речі. Їх скерують на експертизу для встановлення історичної цінності.

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Як митники знайшли контрабанду

  • Митники виявили у мікроавтобусі українця понад 4,5 тисячі цінних рідкісних речей.
  • Купюри, медалі, монети, старовинні годинники та біжутерію правоохоронці знайшли під час митного контролю в пункті пропуску Краківець – Корчова.
  • 36-річний українець намагався незаконно перевезти ці речі з Польщі в Україну.
  • Чоловік прямував смугою спрощеного митного контролю.
  • Проте митники вирішили оглянути його автівку.
  • Й недаремно – у 3 господарських сумках вони знайшли коробки, в яких містились справжні скарби.

Дивіться відео, що саме знайшли митники у мікроавтобусі українця:

Що митники знайшли у господарських сумках

  • Понад 2 тисячі монет різних номіналів та виробників,
  • 140 виробів біжутерії (шпильки, браслети, намиста),
  • старовинні наручні та кишенькові годинники,
  • майже 2,5 тисячі банкнот різних країн та номіналів,
  • понад 200 монет у футлярах.

Окремі вироби датовані ХІХ – ХХ століттями. Серед контрабандних речей були й предмети з дорогоцінних металів, про що свідчать відбитки проби.

Зі слів водія, він намагався перевезти цей товар в Україну за винагороду, яку йому запропонував невідомий чоловік. Митники вилучили усі предмети. Речі скерують на експертизу для визначення їхньої вартості, культурної та історичної цінності.