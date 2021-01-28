Справжні скарби у господарській сумці: митники знайшли 4,5 тисячі коштовних речей – відео

Співробітники Галицької митниці знайшли справжній скарб під час перевірки автівки 36-річного українця. Чоловік намагався ввезти в Україну старовинні годинники, гроші, медалі та біжутерію.
Джерело: Державна митна служба
Митники вилучили усі речі. Їх скерують на експертизу для встановлення історичної цінності.
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Окремі вироби датовані ХІХ – ХХ століттями. Серед контрабандних речей були й предмети з дорогоцінних металів, про що свідчать відбитки проби.
Зі слів водія, він намагався перевезти цей товар в Україну за винагороду, яку йому запропонував невідомий чоловік. Митники вилучили усі предмети. Речі скерують на експертизу для визначення їхньої вартості, культурної та історичної цінності.