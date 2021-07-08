Скарби на пів мільйона гривень: львівські митники вилучили колекцію старовинних речей

На Львівщині митники знайшли в автівці українця колекцію давніх предметів вартістю пів мільйона гривень. Чоловік намагався вивезти з Польщі старовинні купюри, медалі, монети, прикраси та годинники.

Усі речі вилучили та скерували на експертизу. Фахівці встановили, що колекція має культурну та історичну цінність.

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В автівці українця знайшли справжні скарби

У пункті пропуску Краківець – Корчова митники, співробітники СБУ та прикордонники вилучили в чоловіка понад 4,5 тисячі старовинних купюр, медалей, монет, прикрас та годинників.

36-річний водій мікроавтобуса намагався провезти їх з Польщі в Україну.

Чоловік прямував смугою спрощеного митного контролю.

Однак митники вирішили перевірити 3 господарські сумки, які були в його авто.

В них лежали коробки з цінними речами.

Деякі з них датувались 19 – 20 століттям та були виготовлені з дорогоцінних металів.

Зі слів водія, невідомий чоловік запропонував йому провезти коштовну колекцію через кордон за винагороду.



Чоловік намагався ввезти в Україну цінні речі / Фото Львівської митниці

Що знайшли в господарських сумках

Митники вилучили усі предмети та скерували на експертизу, щоб визначити їхню вартість та цінність. Згідно з висновками спеціалістів, колекції належать до культурних та історичних цінностей. У господарських сумках знайшли:

понад 1340 предметів нумізматики загальною вартістю майже 229 тисяч гривень;

колекція з 2413 предметів боністики загальною вартістю понад 261 тисяча гривень.

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Вартість речей становить майже 500 тисяч гривень / Фото Львівської митниці

На водія склали протокол

На чоловіка склали протокол за порушення митних правил. Усі історичні та культурні цінності вилучили.

Деякі речі йому повернули. Зокрема, предмети, які не мали культурної чи історичної цінності, вагою до 50 кілограмів і вартістю до 500 євро.

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Експерти встановили культурну й історичну цінність речей / Фото Львівської митниці