Скерував на поліцейських пістолет: у Соснівці чоловік влаштував стрілянину на вулиці – фото

Інцидент трапився о 20:30. Чоловікові загрожує до 7 років у в'язниці.
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Чоловік стріляв з пістолета на вулиці
- О 20:30 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у місті Соснівка невідомий чоловік кілька разів вистрілив з пістолета.
- На місце виклику негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції.
- Правоохоронці встановили, що до стрілянини причетний 21-річний житель Червонограда, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.
- Невдовзі поліцейські знайшли зловмисника. Побачивши правоохоронців, чоловік почав втікати.
- Зрозумівши, що цього зробити не вдасться, зловмисник зупинився та скерував на поліцейських пістолет.
- Тоді один з правоохоронців здійснив попереджувальний постріл у повітря з табельної зброї.
- Після цього втікача затримали й вилучили у нього пістолет з набоями.
- Зброю скерували на експертизу.
Чоловік влаштував стрілянину на вулиці / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за 3 статтями Кримінального кодексу України:
- Хуліганство;
- Погроза або насильство щодо правоохоронця;
- Незаконне поводження зі зброєю.
Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, – до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини