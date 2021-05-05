Скерував на поліцейських пістолет: у Соснівці чоловік влаштував стрілянину на вулиці – фото

5 травня 2021 , 09:26
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Джерело:

поліція Львівщини

Правоохоронці 4 травня у Соснівці затримали 21-річного раніше судимого чоловіка. Він влаштував стрілянину на вулиці, після якої погрожував пістолетом поліцейським.

Інцидент трапився о 20:30. Чоловікові загрожує до 7 років у в'язниці.

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Чоловік стріляв з пістолета на вулиці

  • О 20:30 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у місті Соснівка невідомий чоловік кілька разів вистрілив з пістолета.
  • На місце виклику негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції.
  • Правоохоронці встановили, що до стрілянини причетний 21-річний житель Червонограда, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.
  • Невдовзі поліцейські знайшли зловмисника. Побачивши правоохоронців, чоловік почав втікати.
  • Зрозумівши, що цього зробити не вдасться, зловмисник зупинився та скерував на поліцейських пістолет.
  • Тоді один з правоохоронців здійснив попереджувальний постріл у повітря з табельної зброї.
  • Після цього втікача затримали й вилучили у нього пістолет з набоями.
  • Зброю скерували на експертизу.


Чоловік влаштував стрілянину на вулиці / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за 3 статтями Кримінального кодексу України:

  • Хуліганство;
  • Погроза або насильство щодо правоохоронця;
  • Незаконне поводження зі зброєю.

Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, – до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.


Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів