Скільки на Львівщині хворих на коронавірус та яка ситуація в лікарнях: деталі

З початку пандемії коронавірусу хворобу підтвердили у 69,57 тисячі людей. За добу 25 січня COVID-19 виявили у 167 жителів області, серед яких 127 львів'ян.

Джерело: Львівська міськрада

Лабораторні центри 25 січня провели 881 ПЛР-тест. Станом на ранок 26 січня залишку проб у холодильнику не залишилось.

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Скільки на Львівщині нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 26 січня на Львівщині підтвердили 69,57 тисячі випадків інфікування коронавірусом, з них понад 33,26 тисячі – у Львові. На жаль, від ускладнень хвороби загинули 2043 людини. Проте понад 58 тисяч пацієнтів одужали.

За добу 25 січня лабораторні центри провели 881 ПЛР-тест. Так, коронавірус підтвердили у 167 людей, серед яких 127 львів'ян.

На Львівщині на коронавірус захворіли понад 69,5 тисячі людей / Фото Львівської міськради

Яка ситуація у львівських лікарнях

Загалом в стаціонарах львівських лікарень перебувають 366 пацієнтів – 294 людини мають COVID-19, 29 – у реанімації, 9 людей підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступили ще 34 хворих, а виписали з лікарень 35 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебуває 53 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 55 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 190 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 59 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 4 пацієнти;

у пологовому — 5 пацієнток.



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