Захворюваність знижується: скільки у Львові хворих на коронавірус та яка ситуація у лікарнях
З початку пандемії коронавірусу на Львівщині інфікувались понад 67,4 тисячі людей. За добу 17 січня COVID-19 виявили ще у 122 людей, серед яких 75 львів'ян.
За добу 17 січня лабораторні центри провели 204 ПЛР-тести. Наразі залишку проб у холодильнику немає. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Скільки у Львові хворих на коронавірус
Станом на ранок 18 січня на Львівщині підтвердили понад 67,49 тисячі випадків інфікування коронавірусом, серед яких понад 32,09 тисячі – у Львові. На жаль, понад 1,95 тисячі пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте 54,49 тисячі людей одужали.
За оперативними даними, за добу 17 січня лабораторні центри провели 204 ПЛР-тести. Так, у 122 жителів Львівщини виявили коронавірус, серед яких 75 львів'ян.
У Львові 17 січня виявили 75 випадків інфікування COVID-19 / Фото Львівської міськради
Яка ситуація у львівських медзакладах
Загалом у стаціонарах львівських лікарень перебувають 416 людей. 305 пацієнтів хворі на коронавірус, 30 – у реанімації, а 9 людей – підключені до апаратів ШВЛ. За добу 17 січня до медзакладів поступило 19 людей, а виписали 2 пацієнтів.
- У 8 міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 71 пацієнт;
- у 1 міській клінічній лікарні – 53 пацієнти;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 233 пацієнти;
- у 5 міській клінічній лікарні – 53 пацієнти;
- у 4 міській лікарні – 1 пацієнт;
- у пологовому – 5 пацієнток.
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