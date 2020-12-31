Комісія Державіаслужби 30 грудня дозволила SkyUp відкрити авіарейси в 5 країн Європи. Тепер лоукостер може розпочати польоти за 11 напрямками, зокрема, у Лондон, Марсель та Берлін.

Державіаслужба водночас анулювала право Bravo Airways на рейси Київ – Лондон і Київ – Нюрнберг, а також право Anda Air на маршрут Київ – Нюрнберг, які авіакомпанії не виконували понад рік. Комісія це зробила для того, щоб звільнити квоту, яку можна було б передати SkyUp. Про це повідомив avianews.com.

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Куди зможе літати лоукостер SkyUp

Авіакомпанії SkyUp дозволили відкрити 8 маршрутів з Києва та по одному з Запоріжжя, Львова та Одеси. Лоукостер зможе почати літати цими напрямками з 2021 року. Квота діятиме необмежений термін.

Київ – Лондон. Рейси зможуть виконувати тричі на тиждень.

Київ – Марсель. Авіасудна літатимуть двічі на тиждень.

Київ – Острава. Рейси дозволили виконувати тричі на тиждень.

Київ – Брно. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень.

Київ – Підгірці. Авіасудна зможуть літати за цим напрямком тричі на тиждень.

Київ – Гамбург. Літаки літатимуть тричі на тиждень.

Київ – Нюрнберг. Рейси дозволили виконувати двічі на тиждень.

Київ – Ганновер. Рейси зможуть виконувати тричі на тиждень.

Запоріжжя – Берлін. Літаки літатимуть двічі на тиждень.

Львів – Мюнхен. Рейси дозволили виконувати двічі на тиждень.

Одеса – Мюнхен. Авіасудна зможуть літати за цим напрямком двічі на тиждень.

Наразі лоукостер SkyUp вже відкрив продаж квитків на рейс Київ – Гамбург. Авіакомпанія має намір почати польоти за цим напрямком з 29 травня 2021 року.

Щодо рейсу Львів – Мюнхен, не відомо, коли почнуться польоти. Компанія поки не оголосила розкладу та старту продажів квитків.