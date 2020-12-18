Лоукостер SkyUp оголосив про відкриття 7 напрямків зі Львова. Літаками компанії можна буде полетіти у Туреччину, Чехію, Італію та Францію.

Авіакомпанія SkyUp 18 грудня оголосила про відкриття нового маршруту зі Львова до Стамбула. Квитки на літак коштують від 1531 гривні без багажу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

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Коли почнуть виконувати рейси Львів – Стамбул

Літак курсуватиме двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю. Авіасудно прибуватиме в новий аеропорт "Стамбул".

В понеділок літак вилітатиме зі Львова о 10:00. До Стамбула він прилетить о 12:15. Вартість квитків від 1531 гривні без багажу.

В п’ятницю літак вилітатиме зі Стамбула о 18:15. Він прилетить до Львова о 20:20. Квитки коштують від 831 гривні без багажу.

На рейсі Львів – Стамбул збільшили норми одиниці багажу до 32 кілограмів, замість звичайних 23 кілограмів. Продаж квитків вже стартував на сайті компанії.

Коли почнуть курсувати інші авіарейси

20 грудня 2020 року:

Львів – Неаполь. Вартість квитків від 2 063 гривень.

Неаполь – Львів. Вартість квитків від 4 414 гривень.

Львів – Прага. Вартість квитків від 1 922 гривень.

Прага – Львів. Вартість квитків від 3 515 гривень.

22 грудня 2020 року: