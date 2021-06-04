Загалом на екскурсію поїхали 44 учні львівської школи №82. Їх супроводжували 5 дорослих – 3 вчителів та 2 батьків.

До теми Трагедія на водоспаді Кам'янка: з'явились деталі загибелі школяра

Вчителі та місцеві намагались врятувати хлопчика

У мережі з'явилось відео, як дорослі намагались витягнути хлопчика з водоспаду. Вочевидь, його зняв хтось зі школярів. На ролику чути, що діти не зовсім розуміли трагічності події, яка відбувалась на їхніх очах. Вони галасували й, цілком ймовірно, думали, що з їхнім однолітком буде все добре.

Вчителі та місцеві кинулися у крижану воду. Троє дорослих намагались врятувати хлопця. Проте їм не вдалось цього зробити. Через 10 хвилин приїхали рятувальники. Вони розпиляли дерево, за яке зачепився школяр та витягнули учня на берег. На жаль, медики констатували смерть 6-класника.

Дивіться відео, як вчителі намагались врятувати школяра:

Коротко про загибель школяра під час екскурсії на водоспаді