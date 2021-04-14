Водій маршрутки сполученням Дрогобич – Трускавець на смерть збив 13-річну школярку на пішохідному переході. Суд вирішив звільнити чоловіка від відбування покарання.

Водій розкаявся у смерті дитини та попросив суд суворо його не карати. Батьки школярки заявили, що не мають до чоловіка претензій.

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Дівчинка померла у лікарні

У Дрогобичі 11 листопада 2020 року близько 8:20 водій автобуса сполученням Дрогобич – Трускавець, 49-річний житель району, збив 13-річну дівчинку.

У той час дитина переходила дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок аварії школярка отримала важкі травми. Медики відвезли дівчинку до лікарні.

Проте дитина все ж померла у медзакладі, попри зусилля лікарів врятувати їй життя.



Водій автобуса на смерть збив школярку / Фото поліції Львівщини

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Як відбувалось судове засідання

Під час судового засідання 12 квітня водій заявив, що повністю визнає свою провину. Він розповів, що, від’їжджаючи від зупинки, побачив дівчинку, яка йшла тротуаром. Проте чоловік не помітив, що дитина почала переходити дорогу, тому зіткнення уникнути не вдалось. Водій попросив суд суворо його не карати, адже він має намір відшкодувати батькам загиблої компенсацію. Також чоловік розповів, що має на утриманні батьків-інвалідів.

Батьки загиблої школярки розповіли, що водій не відшкодував їм збитків. Проте вони не мають до нього претензій, адже планують стягнути компенсацію зі страхової компанії. Батьки не заперечували можливості призначення винуватцю ДТП покарання без ув'язнення.

Суддя Дрогобицького райсуду Руслана Курус звернула увагу на те, що водій вчинив ДТП з необережності, вибачився перед батьками загиблої та щиро розкаявся. Суд призначив чоловікові 5 років ув'язнення. Проте його одразу звільнили від відбування покарання, призначивши натомість 2 роки іспитового терміну.



Суд звільнив чоловіка від відбування покарання / Фото поліції Львівщини