Залізничний райсуд Львова визнав водія маршрутки №45 винним у скоєнні смертельної ДТП. Чоловік на смерть збив 23-річного хлопця, який переходив дорогу.

Аварія трапилась 15 серпня 2017 року на вулиці Виговського поблизу ТВК "Південний". Водій маршрутки їхав на великій швидкості й не зміг уникнути зіткнення.

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Хлопець переходив дорогу поза переходом

На вулиці Виговського 15 серпня 2017 року близько 22:20 водій маршрутки БАЗ, що курсувала за маршрутом №45, збив 23-річного пішохода .

. Хлопець у той час переходив дорогу поза пішохідним переходом .

. Внаслідок ДТП львів'янин отримав численні травми. Він помер на місці аварії .

. Свідки ДТП розповіли, що хлопець йшов у напрямку пішохідного переходу .

пішохідного . Водій маршрутки збив пішохода, коли той вже пройшов половину дороги.

Згідно з показами свідків, водій їхав зі значною швидкістю .

. У суді водій розповів, що у момент ДТП у салоні не було пасажирів.

Він не заперечував того, що можливо перевищив швидкість.

Чоловік запевняв, що не помітив пішохода й дуже шкодує про вчинену ДТП.

й дуже шкодує про вчинену ДТП. У 2017 році маршрут №45 обслуговувало комунальне АТП-1.

У вироку суду вказано, що винуватець аварії наразі є безробітним, тобто він вже не працює водієм.

Водія визнали винним у скоєнні ДТП

Батьки хлопця подали цивільний позов на відшкодування 1,7 мільйона гривень моральної шкоди, але суд його відхилив.

Суддя Залізничний райсуду Наталія Румілова, дослідивши матеріали справи, визнала водія винним у вчиненні ДТП. Чоловіка засудили до 4 років та 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років.

Зверніть увагу! У Львові у вересні 2019 року таксист збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина отримала численні травми – переломи плечової кістки, щелепи та забої. Нещодавно суд зобов'язав водія відшкодувати постраждалому 250 тисяч гривень.