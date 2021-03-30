На смерть збив 23-річного хлопця: суд виніс вирок водієві львівської маршрутки

Джерело:ZAXID.NET
Залізничний райсуд Львова визнав водія маршрутки №45 винним у скоєнні смертельної ДТП. Чоловік на смерть збив 23-річного хлопця, який переходив дорогу.
Аварія трапилась 15 серпня 2017 року на вулиці Виговського поблизу ТВК "Південний". Водій маршрутки їхав на великій швидкості й не зміг уникнути зіткнення.
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Батьки хлопця подали цивільний позов на відшкодування 1,7 мільйона гривень моральної шкоди, але суд його відхилив.
Суддя Залізничний райсуду Наталія Румілова, дослідивши матеріали справи, визнала водія винним у вчиненні ДТП. Чоловіка засудили до 4 років та 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років.Зверніть увагу! У Львові у вересні 2019 року таксист збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина отримала численні травми – переломи плечової кістки, щелепи та забої. Нещодавно суд зобов'язав водія відшкодувати постраждалому 250 тисяч гривень.