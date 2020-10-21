ДТП трапилась 20 жовтня на трасі Київ – Чоп. Близько 9 вечора Volkswagen Golf та Dodge Journey не змогли розминутись. Внаслідок аварії загинули 2 людей.

ДТП трапилась поблизу села Долинівка на Львівщині. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівської області.

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Як сталась аварія

Водій автівки Volkswagen Golf повертав наліво. Він не надав переваги у русі Dodge Journey, який їхав назустріч. Саме через це відбулось зіткнення.



У ДТП загинуло місцеве подружжя / Фото поліції Львівщини

Хто постраждав внаслідок ДТП

Водій Volkswagen, 53-річний житель села Долинівка, та його 51-річна дружина отримали травми несумісні з життям. Подружжя загинуло на місці аварії. Чи постраждав водій Dodge, 24-річний мукачівець, у поліції поки не повідомили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють точні обставини події.



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини