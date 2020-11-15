На виїзді з Дрогобича, що на Львівщині, 14 листопада зіткнулися два автомобілі. Від сили удару один з них перекинуло на дах. На жаль, обидва водії загинули на місці.

Жахлива аварія трапилася о 21:20 на виїзді з Дрогобича в напрямку села Рихтичі. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА. Читайте також На Хмельниччині сталася жахлива ДТП із загиблими, постраждали діти: фото Там зіткнулися Mercedes ML та ВАЗ-2106. За кермом позашляховика Mercedes був 53-річний житель села Рихтичі, а ВАЗ-2106 керував 34-річний чоловік з Дрогобича. На жаль, ДТП стала смертельною для обох водіїв – вони загинули на місці. На момент аварії, інших пасажирів в салонах автівок не було, уточнює 03244.com.ua. Після аварії водій позашляховика вийшов з автомобіля і впав. За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагічного інциденту. Важливо! За інформацією Патрульної поліції України, за 10 місяців 2020 року 2 842 українців втратили життя на дорогах. Смертельна ДТП біля Дрогобича: Фото 03244.com.ua