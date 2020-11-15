Смертельна ДТП на Львівщині: від потужного удару одну з автівок перекинуло на дах – фото
На виїзді з Дрогобича, що на Львівщині, 14 листопада зіткнулися два автомобілі. Від сили удару один з них перекинуло на дах. На жаль, обидва водії загинули на місці.
Жахлива аварія трапилася о 21:20 на виїзді з Дрогобича в напрямку села Рихтичі. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.
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Там зіткнулися Mercedes ML та ВАЗ-2106. За кермом позашляховика Mercedes був 53-річний житель села Рихтичі, а ВАЗ-2106 керував 34-річний чоловік з Дрогобича.
На жаль, ДТП стала смертельною для обох водіїв – вони загинули на місці.
На момент аварії, інших пасажирів в салонах автівок не було, уточнює 03244.com.ua. Після аварії водій позашляховика вийшов з автомобіля і впав. За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагічного інциденту.
Смертельна ДТП біля Дрогобича: Фото 03244.com.ua
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