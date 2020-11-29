Біля села Ригачів Миколаївського району, що на Львівщині, 17-річний водій на Ford збив іншого неповнолітнього. Той від отриманих травм помер на місці.

Водій же втік із місця аварії. Він покинув власну автівку за 5 кілометрів від місця наїзду, у полі. Про це інформує пресслужба Нацполіції регіону.

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ДТП трапилась близько 22:00 28 листопада на автошляху Миколаїв – Городок.

Як встановили правоохоронці, водій, проїжджаючи ділянку дороги поблизу села Ричагів у напрямку Городка, здійснив наїзд на 16-річного місцевого мешканця та втік. Від отриманих травм неповнолітній пішохід помер на місці.

Правоохоронці, що працювали на місці ДТП, виявили Ford, яким було скоєно наїзд, у полі за селом. Поліцейські встановили особу водія, причетного до смертельної ДТП, – 17-річного місцевого мешканця.



Автомобіль зловмисника знайшли за селом, у полі

Автомобіль вже вилучили, а хлопця затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.