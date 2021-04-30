Правоохоронці завершили проводити розслідування. Невдовзі суд обере чоловікові покарання. 

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Чоловік жорстоко вбив знайомого під час пиятики

  • За матеріалами слідства, 14 січня 2021 року неодноразово судимий 50-річний житель Нового Роздолу вбив свого знайомого.
  • Інцидент трапився під час пиятики.
  • У той день між чоловіками виник конфлікт.
  • Під час словесної перепалки підозрюваний раптом взяв до рук цеглину.
  • Чоловік кілька разів вдарив нею свого 39-річного опонента по голові та тілу.
  • Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці.

Чоловікові загрожує до 15 років у в'язниці

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування й скерували обвинувальний акт до суду. Невдовзі підозрюваному оберуть покарання.


Чоловік жорстоко вбив знайомого / Фото Львівської облпрокуратури