Правоохоронці завершили проводити розслідування. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.
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Чоловік жорстоко вбив знайомого під час пиятики
- За матеріалами слідства, 14 січня 2021 року неодноразово судимий 50-річний житель Нового Роздолу вбив свого знайомого.
- Інцидент трапився під час пиятики.
- У той день між чоловіками виник конфлікт.
- Під час словесної перепалки підозрюваний раптом взяв до рук цеглину.
- Чоловік кілька разів вдарив нею свого 39-річного опонента по голові та тілу.
- Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці.
Чоловікові загрожує до 15 років у в'язниці
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування й скерували обвинувальний акт до суду. Невдовзі підозрюваному оберуть покарання.
Чоловік жорстоко вбив знайомого / Фото Львівської облпрокуратури