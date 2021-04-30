Смертельна пиятика: на Львівщині чоловік вбив свого друга цеглиною – фото

У селі Новий Став, що на Львівщині, 50-річний чоловік вбив знайомого під час пиятики. Під час сварки він взяв до рук цеглину та кілька разів вдарив нею свого опонента по голові. На жаль, постраждалий не вижив.
Правоохоронці завершили проводити розслідування. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.
До теми У Києві підліток зарізав усю свою сім’ю: стверджує, що його "перемкнуло"
Чоловік жорстоко вбив знайомого під час пиятики
- За матеріалами слідства, 14 січня 2021 року неодноразово судимий 50-річний житель Нового Роздолу вбив свого знайомого.
- Інцидент трапився під час пиятики.
- У той день між чоловіками виник конфлікт.
- Під час словесної перепалки підозрюваний раптом взяв до рук цеглину.
- Чоловік кілька разів вдарив нею свого 39-річного опонента по голові та тілу.
- Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці.
Чоловікові загрожує до 15 років у в'язниці
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування й скерували обвинувальний акт до суду. Невдовзі підозрюваному оберуть покарання.
Чоловік жорстоко вбив знайомого / Фото Львівської облпрокуратури