Смертельне селфі: 15-річна львів'янка загинула від удару струму – фото
У Львові на території залізничної станції "Підзамче" 14 грудня знайшли тіло 15-річної дівчини. Школярка загинула від удару струму, коли робила селфі на даху вагона товарного потяга.
Інцидент трапився близько 1:30 на території товарного парку станції "Підзамче". Тіло школярки знайшов машиніст потяга. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як загинула школярка
- Повідомлення про смерть 15-річної дівчини на території залізничної станції "Підзамче" на вулиці Богдана Хмельницького надійшло правоохоронцям близько 1:30.
- Тіло школярки знайшов на коліях машиніст. Чоловік викликав медиків, а ті – поліцію.
- Лікарі попередньо встановили, що дівчина загинула внаслідок ураження струмом.
- Не гаючи часу, на місце виклику приїхали правоохоронці. Поліцейські з'ясували, що загибла – 15-річна львів'янка, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки.
- За їхніми словами, дівчина вийшла з дому ввечері 13-грудня і не повернулась.
- Правоохоронці встановили, що школярку вразило струмом на даху товарного вагона.
- Львів'янка випадково доторкнулась до лінії електропередач, коли робила селфі.
Поліцейські проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Дівчину вразило струмом на даху товарного вагона / Фото поліції Львівщини
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