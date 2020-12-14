У Львові на території залізничної станції "Підзамче" 14 грудня знайшли тіло 15-річної дівчини. Школярка загинула від удару струму, коли робила селфі на даху вагона товарного потяга.

Інцидент трапився близько 1:30 на території товарного парку станції "Підзамче". Тіло школярки знайшов машиніст потяга. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також У Львові п'яний чоловік впав під потяг: йому відтяло ногу Як загинула школярка Повідомлення про смерть 15-річної дівчини на території залізничної станції "Підзамче" на вулиці Богдана Хмельницького надійшло правоохоронцям близько 1:30.

Тіло школярки знайшов на коліях машиніст. Чоловік викликав медиків, а ті – поліцію.

Лікарі попередньо встановили, що дівчина загинула внаслідок ураження струмом.

Не гаючи часу, на місце виклику приїхали правоохоронці. Поліцейські з'ясували, що загибла – 15-річна львів'янка, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки.

За їхніми словами, дівчина вийшла з дому ввечері 13-грудня і не повернулась.

Правоохоронці встановили, що школярку вразило струмом на даху товарного вагона.

Львів'янка випадково доторкнулась до лінії електропередач, коли робила селфі. Поліцейські проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Зверніть увагу! Залізничні станції – не місце для розваг. У жодному разі не намагайтесь підійматись на вагони чи локомотиви. Високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою й результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, інколи – смерть. Окрім того, часто люди, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під колеса потягів.

Дівчину вразило струмом на даху товарного вагона / Фото поліції Львівщини