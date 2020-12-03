На трасі Львів – Луцьк 3 грудня трапилась смертельна ДТП – Mercedes Sprinter та Audi Q5 зіткнулись лоб у лоб. Внаслідок аварії загинули троє людей.

Аварія трапилась поблизу села Сабанівка Радехівського району. Наразі поліція розслідує усі обставини подій. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

На трасі Львів – Луцьк близько 6 години ранку 50-річний місцевий житель, кермуючи автівкою Audi Q5, виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, за кермом якого перебував 35-річний житель Рівненщини.

Внаслідок аварії водій Audi Q5 загинув на місці.

Водій Mercedes Sprinter та його 56-річна пасажирка, також жителька Рівненщини, отримали важкі травми.

Вони померли у лікарні.

Дивіться фото автотрощі на трасі Львів – Луцьк / Фото поліції Львівщини

Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.