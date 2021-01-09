Неподалік Львова у селі Сокільники Пустомитівського району виявили медичні відходи, а саме пробірки зі слідами крові. Справою вже зайнялась поліція.

Смітник медичних відходів під Львовом: деталі

Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу соцмереж 8 січня. Тож на місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, судово-медичний експерт, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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Під час огляду правоохоронці виявили медичні скляні колби з речовиною, схожою на кров, і насип побутового сміття. Усе це лежало у лісосмузі поблизу автодороги Львів – Пустомити.



На місці правоохоронці виявили скляні колби з речовиною, схожою на кров / Фото пресслужби Нацполіції

Що загрожує зловмисникам

За фактом знахідки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".

Вона передбачає:

штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч – 51 тисяча гривень),

або арешт на строк до 6 місяців,

або обмеження волі терміном до 3 років,

або позбавлення волі на той самий строк.



Сміття, зокрема медичне, лежало в лісосмузі неподалік траси / Фото пресслужби Нацполіції ​

Правоохоронці встановлюють всіх обставини події, а також осіб, причетних до злочину. Процесуальне керівництво здійснює львівська місцева прокуратура №3.

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Де розташовуються Сокільники / Карта