Смітник медичних відходів виявили під Львовом: всюди – пробірки з кров'ю – фото
Неподалік Львова у селі Сокільники Пустомитівського району виявили медичні відходи, а саме пробірки зі слідами крові. Справою вже зайнялась поліція.
Смітник медичних відходів під Львовом: деталі
Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу соцмереж 8 січня. Тож на місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, судово-медичний експерт, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.
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Під час огляду правоохоронці виявили медичні скляні колби з речовиною, схожою на кров, і насип побутового сміття. Усе це лежало у лісосмузі поблизу автодороги Львів – Пустомити.
На місці правоохоронці виявили скляні колби з речовиною, схожою на кров / Фото пресслужби Нацполіції
Що загрожує зловмисникам
За фактом знахідки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".
Вона передбачає:
- штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч – 51 тисяча гривень),
- або арешт на строк до 6 місяців,
- або обмеження волі терміном до 3 років,
- або позбавлення волі на той самий строк.
Сміття, зокрема медичне, лежало в лісосмузі неподалік траси / Фото пресслужби Нацполіції
Правоохоронці встановлюють всіх обставини події, а також осіб, причетних до злочину. Процесуальне керівництво здійснює львівська місцева прокуратура №3.
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Де розташовуються Сокільники / Карта
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