Сміттєпереробний завод у Львові: будівництво розпочнеться зовсім скоро

У Львові невдовзі розпочнуть будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій. Упродовж місяця з підрядником укладуть договір, тож будувати він почне вже влітку.
Будівництво сміттєпереробного заводу фінансуватимуть за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Кредитну угоду з фінустановою підписали ще у 2018 році.
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Будувати завод почнуть влітку
Керівник ЛКП "Зелене місто" Святослав Євтушенко розповів, що будівництво сміттєпереробного заводу розпочнуть влітку 2021 року.
Кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку підписана давно. У бюджеті міста вже передбачили кошти на обов'язкові платежі та місцевий внесок. Лишилось завершити деякі юридичні процедури, укласти договір з підрядником і отримати дозвіл на будівництво,
– зазначив посадовець.
За словами Євтушенка, місто перебуває за кілька кроків від будівництва заводу. Договір з виконавцем планують укласти упродовж місяця. Після цього він одразу розпочне проводити будівельні роботи. Будівництво заводу планують закінчити через 2 роки. Наразі на ділянці, де його будуватимуть, вже майже рік працює компостувальна станція.
"Ми запровадили окремий збір харчових відходів та розпочали виготовлення компосту. Зараз ми просто неба переробляємо органічні відходи й немає ніякого смороду. А це основна пересторога людей до сміттєпереробного заводу", – зазначив Євтушенко.
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Коротко про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові
- У Львові у лютому 2018 року оголосили тендер на проєкт сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій, 12.
- На початку червня мер міста Андрій Садовий підписав кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку.
- На будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища виділили 35 мільйонів євро.
- Наприкінці 2018 року міськвиконком погодив проєктування майбутнього сміттєпереробного заводу.
- У 2020 році ЄБРР затвердив переможця міжнародного тендеру на будівництво. Генеральним підрядником став нідерландсько-литовський консорціум WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB.
- Натомість жителі району неодноразово виходили на протести та зверталися до суду, виступаючи проти заводу. Вони вважали комплекс екологічно небезпечним.
- Проте проєкт заводу пройшов державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології.
- Водночас Львівський окружний адмінсуд визнав законним рішення про затвердження документів для будівництва комплексу, яке ухвалив виконком ЛМР. Тож будівництво розблокували.