Сміттєпереробний завод у Львові: будівництво розпочнеться зовсім скоро

У Львові невдовзі розпочнуть будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій. Упродовж місяця з підрядником укладуть договір, тож будувати він почне вже влітку.

Будівництво сміттєпереробного заводу фінансуватимуть за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Кредитну угоду з фінустановою підписали ще у 2018 році.

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Будувати завод почнуть влітку

Керівник ЛКП "Зелене місто" Святослав Євтушенко розповів, що будівництво сміттєпереробного заводу розпочнуть влітку 2021 року.

Кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку підписана давно. У бюджеті міста вже передбачили кошти на обов'язкові платежі та місцевий внесок. Лишилось завершити деякі юридичні процедури, укласти договір з підрядником і отримати дозвіл на будівництво,

– зазначив посадовець.

За словами Євтушенка, місто перебуває за кілька кроків від будівництва заводу. Договір з виконавцем планують укласти упродовж місяця. Після цього він одразу розпочне проводити будівельні роботи. Будівництво заводу планують закінчити через 2 роки. Наразі на ділянці, де його будуватимуть, вже майже рік працює компостувальна станція.

"Ми запровадили окремий збір харчових відходів та розпочали виготовлення компосту. Зараз ми просто неба переробляємо органічні відходи й немає ніякого смороду. А це основна пересторога людей до сміттєпереробного заводу", – зазначив Євтушенко.

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Коротко про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові