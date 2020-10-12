Сміттєпереробний завод у Львові буде: суд визнав законним рішення міськради
У Львові таки збудують сміттєпереробний завод. Це будівництво своїм рішенням 9 жовтня розблокував Львівський окружний адмінсуд.
Що саме вирішив суд
Суд розглянув справу про скасування містобудівних умов та обмежень для проєктування сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій. Суд визнав законним рішення про затвердження документів для будівництва комплексу, яке ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради. Про це повідомила у фейсбуці директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич.
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Чому суд визнав рішення Львівської міськради законним
- Згідно з законодавством України, містобудівні умови та обмеження можуть не видати або скасувати тільки тоді, коли наміри щодо будівництва не збігаються з вимогами містобудівної документації.
- Коли Львівська міськрада затверджувала МБУО для проєктування сміттєпереробного комплексу, члени виконавчого комітету врахували усі вимоги Генплану забудови Львова.
- Тому суд визнав законним рішення виконавчого комітету міськради щодо видачі містобудівних умов та обмежень для проєктування заводу на Пластовій.
Коротко про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові:
- Сміттєпереробний комплекс у Львові мають збудувати на вулиці Пластовій поруч з очисними спорудами "Львівводоканалу".
- Проєкт заводу пройшов комплексну держекспертизу та отримав позитивний висновок. Потужність майбутнього сміттєпереробного заводу – 240 тисяч тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Частка залишкових відходів у цьому комплексі становитиме не менше 30%.
- 29 січня Львівський окружний адмінсуд тимчасово зупинив рішення виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень на будівництво сміттєпереробного комплексу. 8 квітня апеляційний суд залишив цю ухвалу без змін.
- Позивачем був львів'янин, учасник АТО Йосип Дудич. Йому та ще 151 бійцю в кінці 2019 року Львівська міськрада виділила 100 тисяч гривень матеріальної допомоги.
- Адвокат Дудича Андрій Петришин розповів, що позивач проти будівництва сміттєпереробного заводу на очисних спорудах, але він не проти такого комплексу за межами Львова.
- 22 квітня адмінсуд не задовольнив позов Дудича та закрив цю справу. Також суд скасував обмеження на будівництво сміттєпереробного комплексу.
- Дудич подав апеляційну скаргу. Апеляційний суд задовольнив її на початку липня і повернув справу щодо будівництва комплексу на повторний розгляд в окружний адмінсуд.
- Наразі адмінсуд знову закрив справу щодо будівництва сміттєпереробного заводу на Пластовій.
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