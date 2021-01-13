Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що на Львівщині 14 січня буде хмарно. У Львові та області падатиме сніг, а морози ставатимуть лютіші.

Погоду на Львівщині 14 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Прибалтикою. На дорогах очікують ожеледицю. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди на Львівщині 14 січня

Синоптики повідомили, що 14 січня погоду у Львові та області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Прибалтикою.

На Львівщині буде хмарно. Впродовж доби часом падатиме сніг. Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура у Львові та області впродовж доби коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу.

Зверніть увагу! Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про ожеледицю на дорогах Львівщини 14 січня. Тому пішоходи та водії повинні бути дуже уважними та обережними під час руху й дотримуватись простих правил.