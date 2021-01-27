Сніг та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 28 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 28 січня на Львівщині буде хмарно. Дороги Львова та області залишаться вкритими ожеледицею, а протягом дня падатиме невеликий сніг.
Джерело: Львівський гідрометцентр
Синоптики попереджають про небезпечні природні явища – ожеледицю та погіршення видимості в опадах. Рівень небезпеки – "жовтий".
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 28 січня
Синоптики прогнозують, що 28 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатиме тилова частина циклону з центром над півднем України.
Протягом доби падатиме невеликий сніг, тому ймовірне погіршення видимості. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".
Погода у Львівській області
Температура у Львівській області вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.
Погода у Львові
Синоптики прогнозують, що у Львові вночі температура становитиме 5 – 7 градусів морозу, а вдень – від 0 до 2 градусів морозу.
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