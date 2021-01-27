Сніг та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 28 січня

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 28 січня на Львівщині буде хмарно. Дороги Львова та області залишаться вкритими ожеледицею, а протягом дня падатиме невеликий сніг.

Джерело: Львівський гідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні природні явища – ожеледицю та погіршення видимості в опадах. Рівень небезпеки – "жовтий".

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 28 січня

Синоптики прогнозують, що 28 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатиме тилова частина циклону з центром над півднем України.

Протягом доби падатиме невеликий сніг, тому ймовірне погіршення видимості. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Погода у Львівській області

Температура у Львівській області вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.

Погода у Львові

Синоптики прогнозують, що у Львові вночі температура становитиме 5 – 7 градусів морозу, а вдень – від 0 до 2 градусів морозу.

На дорогах Львова та області 28 січня зберігатиметься ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути дуже уважними та обережними під час руху. Водії повинні обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати, якщо це буде необхідно. Своєю чергою, пішоходам слід носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.