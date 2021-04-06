Весна у Львові продовжує дивувати. Після незначного потепління та ясної погоди 6 квітня у місті випав сніг. Температура повітря опустилася нижче нуля.

В ніч на 6 квітня у Львові вдарили морози. Зранку стовпчики термометрів показували -2 градуси. Вдень повітря прогріється до +2, а ближче до вечора похолодає знову.

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Сніг падає у місті протягом першої половини дня. Щоправда, інколи розтає, не долітаючи до землі. Що й не дивно, зважаючи на те, що у розпалі – все ж календарна весна.

У Львові 6 квітня випав сніг / Фото 24 каналу



Сніг у Львові посеред квітня: відео 24 каналу

Фото та відео місцеві мешканці публікують у соцмережах. Те, що зима вирішила трохи затриматися, їх не дивує. Адже раптовий весняний сніг – для Львова вже майже традиція.

Якою буде погода у Львові

Згідно з даними Укргідрометцентру, прохолода не покидатиме Львів щонайменше до 9 квітня. Вдень температура коливатиметься у межах +3..+5 градусів, падатиме мокрий сніг з дощем.

Зверніть увагу! Дороги Львова та області огорне ожеледиця, тож закликаємо водіїв та пішоходів бути максимально обережними.

Проте вже 9 квітня у регіон знову прийде потепління, температура повітря підніметься до +10. Вже 10 квітня на Львівщині прогнозують аж +13...+15 градусів.