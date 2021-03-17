Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують значні опади у вигляді снігу. Вони попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у горах.

В ніч на 18 березня буде падати мокрий сніг. Негода лишиться і завтра вдень – йтиме дощ з мокрим снігом. В горах передбачають рясніші снігопади з хуртовинами.

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17 – 18 березня, у зв'язку зі снiгопадом та хуртовиною, у середньогір'ї Львiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека,

– повідомили синоптики.

Прогноз погоди на Львівщині на 18 березня

Активно сніжитиме – може випасти до 2 сантиметрів опадів.

Вночі дороги Львова та області ймовірно вкриє ожеледиця.

В Укргідрометеоцентрі прогнозують, що вночі 18 березня температура не впаде нижче за 1 градус морозу.

Вдень температура на Львівщині коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.

Шквального вітру не передбачають. Швидкість повітряних потоків сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.



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