На Львівщині – хурделиця: прогноз погоди на 18 березня
Cніг та хуртовини прийдуть на Львівщину 18 березня / farklitarih.com
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують значні опади у вигляді снігу. Вони попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у горах.
Джерело:Львівський гідрометцентр
В ніч на 18 березня буде падати мокрий сніг. Негода лишиться і завтра вдень – йтиме дощ з мокрим снігом. В горах передбачають рясніші снігопади з хуртовинами.
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17 – 18 березня, у зв'язку зі снiгопадом та хуртовиною, у середньогір'ї Львiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека,
– повідомили синоптики.
Прогноз погоди на Львівщині на 18 березня
- Активно сніжитиме – може випасти до 2 сантиметрів опадів.
- Вночі дороги Львова та області ймовірно вкриє ожеледиця.
- В Укргідрометеоцентрі прогнозують, що вночі 18 березня температура не впаде нижче за 1 градус морозу.
- Вдень температура на Львівщині коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.
- Шквального вітру не передбачають. Швидкість повітряних потоків сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.
Погода в регіонах Львівської області / Український гірометцентр
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