На Львівщині – хурделиця: прогноз погоди на 18 березня

Джерело:Львівський гідрометцентр
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують значні опади у вигляді снігу. Вони попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у горах.
В ніч на 18 березня буде падати мокрий сніг. Негода лишиться і завтра вдень – йтиме дощ з мокрим снігом. В горах передбачають рясніші снігопади з хуртовинами.
До теми Прогноз погоди на 18 березня: рвучкий вітер та опади
17 – 18 березня, у зв'язку зі снiгопадом та хуртовиною, у середньогір'ї Львiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека,
– повідомили синоптики.
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