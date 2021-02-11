Львів 11 лютого накрив снігопад. Він йшов усю ніч, а під ранок інтенсивність тільки збільшилась. Снігоочисна техніка працює весь цей час.

Зранку на роботу повернулись двірники. За словами Садового, пріоритетом є прибирання головних магістралей, адже це дозволить їхати громадському транспорту.

Важливо Садовий закликає львів'ян залишатись вдома: у місті прогнозують рекордний сніг

Яка ситуація у Львові

Мер зауважив, що ще з вихідних активно залучають приватну техніку.

Якщо є ще компанії, які можуть допомогти, але наші служби до вас не звертались, зателефонуйте в мою приймальню — 032-297-59-00,

– додав міський голова.

Садовий зазначив, що невдовзі оприлюднять більше інформації про наслідки негоди і шляхи їх вирішення.

"Ще раз прошу львів‘ян, залишитись сьогодні вдома, якщо є така можливість", – підсумував мер.

Снігопад у Львові

Синоптики прогнозували, що у Львові 11 лютого випаде 100% місячної норми снігу. Відтак комунальники працюють у посиленому режимі. Крім того, школам дозволили обрати формат навчання. Їх не закриватимуть, але діти зможуть бути на навчанні дистанційно.

Зверніть увагу! Негода накрила майже всю Україну. Рятувальники попередили, що сильних опадів варто чекати на Заході та Півночі. Крім того, на дорогах може бути ожеледиця.