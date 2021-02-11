Снігопад не зупинявся всю ніч, – Садовий про негоду у Львові
Львів 11 лютого накрив снігопад. Він йшов усю ніч, а під ранок інтенсивність тільки збільшилась. Снігоочисна техніка працює весь цей час.
Джерело:Фейсбук Андрія Садового
Зранку на роботу повернулись двірники. За словами Садового, пріоритетом є прибирання головних магістралей, адже це дозволить їхати громадському транспорту.
Важливо Садовий закликає львів'ян залишатись вдома: у місті прогнозують рекордний сніг
Яка ситуація у Львові
Мер зауважив, що ще з вихідних активно залучають приватну техніку.
Якщо є ще компанії, які можуть допомогти, але наші служби до вас не звертались, зателефонуйте в мою приймальню — 032-297-59-00,
– додав міський голова.
Садовий зазначив, що невдовзі оприлюднять більше інформації про наслідки негоди і шляхи їх вирішення.
"Ще раз прошу львів‘ян, залишитись сьогодні вдома, якщо є така можливість", – підсумував мер.
Снігопад у Львові
Синоптики прогнозували, що у Львові 11 лютого випаде 100% місячної норми снігу. Відтак комунальники працюють у посиленому режимі. Крім того, школам дозволили обрати формат навчання. Їх не закриватимуть, але діти зможуть бути на навчанні дистанційно.
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