Снігопад не зупинявся всю ніч, – Садовий про негоду у Львові

Львів 11 лютого накрив снігопад. Він йшов усю ніч, а під ранок інтенсивність тільки збільшилась. Снігоочисна техніка працює весь цей час.

Зранку на роботу повернулись двірники. За словами Садового, пріоритетом є прибирання головних магістралей, адже це дозволить їхати громадському транспорту.

Важливо Садовий закликає львів'ян залишатись вдома: у місті прогнозують рекордний сніг

Яка ситуація у Львові

Мер зауважив, що ще з вихідних активно залучають приватну техніку.

Якщо є ще компанії, які можуть допомогти, але наші служби до вас не звертались, зателефонуйте в мою приймальню — 032-297-59-00,

– додав міський голова.

Садовий зазначив, що невдовзі оприлюднять більше інформації про наслідки негоди і шляхи їх вирішення.

"Ще раз прошу львів‘ян, залишитись сьогодні вдома, якщо є така можливість", – підсумував мер.

Снігопад у Львові

Синоптики прогнозували, що у Львові 11 лютого випаде 100% місячної норми снігу. Відтак комунальники працюють у посиленому режимі. Крім того, школам дозволили обрати формат навчання. Їх не закриватимуть, але діти зможуть бути на навчанні дистанційно.