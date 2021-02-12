Кілька днів поспіль комунальні служби Львова прибирають сніг в посиленому режимі. Через велику кількість заметів вони продовжуватимуть працювати у суботу та неділю, 13 й 14 лютого.

Заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіла, що вночі 12 лютого до прибирання міста від заметів залучили 147 одиниць снігоочисної техніки. Зранку проблем з виїздом громадського транспорту за маршрутами не виникло.

Актуально Львів рясно засипало снігом: автівки замело по вінця – фото і відео

У Львові продовжують боротись з наслідками негоди

Вночі для прибирання міста від снігу залучили техніку комунальних підприємств та різних приватних структур, які зголосилися допомогти.

Оскільки нині транспорт працює в режимі вихідного дня, то зранку на маршрути виїхали 38 трамваїв – це 84% (від загальної кількості – 24 канал), 45 тролейбусів – це 96%, 235 автобусів АТП № 1 – це 90%, і 147 автобусів приватних перевізників – це 78%,

– розповіла Маруняк.

Зранку 12 лютого у місті працювали 1593 двірники. Впродовж дня до прибирання снігу додатково залучили 65 одиниць техніки.

У Львові випало 199% місячної норми опадів

Посадовиця зазначила, що з 6 лютого, у Львові випало 199% місячної норми опадів.

"Зараз, за даними Гідрометцентру, ми маємо 45 сантиметрів снігу. Тому минулої ночі працювали евакуатори, бо 4 райони вивозили сніг. Так, Галицький, Личаківський, Франківський і Шевченківський райони вивезли 2501 кубічний метр снігу – а це 250 КАМАЗів", – додала Маруняк.

За словами заступниці мера, снігу у місті так багато, що його вже немає куди згортати. Тому вночі комунальники продовжуватимуть його вивозити. Маруняк розповіла, що сніг скидають у колектор біля пам’ятника Міцкевичу.

Читайте також Замість обідньої перерви: львівські чиновники знову вийшли з лопатами у центр міста – фото

Комунальники працюватимуть у вихідні

Посадовиця розповіла, що після звернення мера Львова Андрія Садового щодо переходу підприємств та інших організацій на дистанційну роботу у місті таки стало менше автівок.

Для очищення магістральних доріг у Львові 12 лютого також 6 екіпажів поліції. Вони працюють у кожному районі. Вчора правоохоронці також працювали, і "це дозволило краще почистити вулиці".

Зараз на дахах є багато снігу, який звисає, і є бурульки. Тому звертаюся до мешканців бути уважними, і не ходити близько таких будинків,

– зазначила Маруняк.

За словами посадовиці, цю проблему вже обговорили з балансоутримувачами будинків. Вони повинні усе оглянути та, якщо це буде можливо, позбивати сніг та бурульки, а небезпечні місця обгородити.

В суботу та неділю, 13 й 14 лютого, у комунальників будуть робочі дні, адже необхідно очищати внутрішньоквартальні вулиці. Тож у Львові продовжуватимуть працювати цілодобово у посиленому режимі.