Снігу буде менше: прогноз погоди у Львові та області на 13 та 14 лютого
Вже кілька днів поспіль на Львівщині вирує негода. Проте прогнози синоптиків Львівського гідрометцентру на вихідні, 13 та 14 лютого, дещо кращі – у Львові та області замість густих снігопадів падатиме невеликий сніг.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах області.
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Прогноз погоди у Львові та області на 13 лютого
На Львівщині 13 лютого буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий сніг.
Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Часом він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують хуртовини.
Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів морозу, а вдень – від 4 до 9 градусів морозу.
Прогноз погоди у Львові та області на 14 лютого
У Львові та області 14 лютого також буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме сніг. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів морозу, а вдень – від 3 до 8 градусів морозу.
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