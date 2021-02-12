Вже кілька днів поспіль на Львівщині вирує негода. Проте прогнози синоптиків Львівського гідрометцентру на вихідні, 13 та 14 лютого, дещо кращі – у Львові та області замість густих снігопадів падатиме невеликий сніг.

Погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах області.

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Прогноз погоди у Львові та області на 13 лютого

На Львівщині 13 лютого буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий сніг.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Часом він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують хуртовини.

Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів морозу, а вдень – від 4 до 9 градусів морозу.

Важливо! У зв'язку з погіршенням погодних умов на трасах Львівщини ввели обмеження руху вантажівок, а на 2 дорогах взагалі заборонили проїзд великогабаритного транспорту.

Прогноз погоди у Львові та області на 14 лютого

У Львові та області 14 лютого також буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме сніг. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів морозу, а вдень – від 3 до 8 градусів морозу.

Зверніть увагу! На дорогах Львова та області 13 та 14 лютого зберігатиметься ожеледиця. Тому водіям та пішоходам слід бути уже уважними під час руху.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу