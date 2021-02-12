Снігу буде менше: прогноз погоди у Львові та області на 13 та 14 лютого

Вже кілька днів поспіль на Львівщині вирує негода. Проте прогнози синоптиків Львівського гідрометцентру на вихідні, 13 та 14 лютого, дещо кращі – у Львові та області замість густих снігопадів падатиме невеликий сніг.

Погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах області.

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Прогноз погоди у Львові та області на 13 лютого

На Львівщині 13 лютого буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий сніг.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Часом він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують хуртовини.

Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів морозу, а вдень – від 4 до 9 градусів морозу.

Прогноз погоди у Львові та області на 14 лютого

У зв'язку з погіршенням погодних умов на трасах Львівщини ввели обмеження руху вантажівок , а на 2 дорогах взагалі заборонили проїзд великогабаритного транспорту.

У Львові та області 14 лютого також буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме сніг. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів морозу, а вдень – від 3 до 8 градусів морозу.

На дорогах Львова та області 13 та 14 лютого зберігатиметься ожеледиця. Тому водіям та пішоходам слід бути уже уважними під час руху.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу