Синоптики прогнозують, що 29 січня у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Дороги Львівщини залишаться вкритими ожеледицею, тому водіям та пішоходам потрібно бути особливо обережними під час руху.

Джерело: Львівський гідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні явища на дорогах Львівщини – дороги огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

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Прогноз погоди на Львівщині на 29 січня

Синоптики прогнозують, що погоду на Львівщині 29 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. У Львові та області буде хмарно з проясненнями.

Протягом доби падатиме невеликий сніг. Дороги Львівщини залишаться вкритими ожеледицею.

Вітер західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вдень він буде дещо поривчастим.

Прогноз погоди у Львівській області:

Синоптики прогнозують, що у Львівській області температура вночі становитиме 3 – 8 градусів морозу, а вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львові:

Температура у Львові вночі коливатиметься від 5 до 7 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.