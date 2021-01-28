На Львівщині сніжитиме: прогноз погоди у Львові та області на 29 січня

Синоптики прогнозують, що 29 січня у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Дороги Львівщини залишаться вкритими ожеледицею, тому водіям та пішоходам потрібно бути особливо обережними під час руху.
Джерело: Львівський гідрометцентр
Синоптики попереджають про небезпечні явища на дорогах Львівщини – дороги огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".
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Синоптики прогнозують, що погоду на Львівщині 29 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. У Львові та області буде хмарно з проясненнями.
Протягом доби падатиме невеликий сніг. Дороги Львівщини залишаться вкритими ожеледицею.
Вітер західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вдень він буде дещо поривчастим.
Синоптики прогнозують, що у Львівській області температура вночі становитиме 3 – 8 градусів морозу, а вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Температура у Львові вночі коливатиметься від 5 до 7 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.Зверніть увагу! Через ожеледицю на дорогах водіям та пішоходам потрібно бути дуже обережними під час руху. Водії повинні обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати в разі потреби. Пішоходам, своєю чергою, слід носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише пішохідними переходами. Такі прості дії можуть зберегти ваше здоров'я та життя.