Депутати партій "Свобода", "Європейська Солідарність" та "Варта" зібрались 24 листопада на скандальну першу сесію Львівської мерії. Тому фракція "Голос", представники якої не були присутні на сесії, вимагає провести погоджувальну раду за участі представників усіх партій.

Першу сесію Львівської міськради депутати від 3 фракцій провели у непристосованому для цього приміщенні – без електронної системи голосування. Вони обрали тимчасову президію, голосуючи руками. Про це повідомила пресслужба "Голосу".

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Лозинський про ганебну поведінку львівських депутатів

Депутат фракції "Голос" у Верховній Раді Роман Лозинський заявив, що 24 листопада 3 партії фактично рейдернули Львівську мерію, провівши скандальну першу сесію.

Сьогодні "Європейська солідарність" разом зі "Свободою" і "Вартою" фактично рейдернули Львівську міську раду. Провели засідання без частини новообраних депутатів, яких навіть офіційно не повідомили про засідання, які дізналися про нього зі ЗМІ у переддень,

– розповів депутат.

За словами Лозинського, депутати, які голосували на першій сесії Львівської міськради, нагадували урядовців парламенту, що голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Більшість депутатів працюють на інтереси місцевих князьків

"Голос" вимагає провести погоджувальну раду за участі представників усіх фракцій Львівської міськради. За словами пресслужба партії, проведення скандальної сесії без новообраних депутатів "Голосу" та "Самопомочі" й голосування руками без електронної системи — "це ганебна і недостойна поведінка нових депутатів" міськради Львова.

"Розмови про європейські цінності та заклики про патріотизм залишилися у минулому під час передвиборчої кампанії. У реальності – Львів отримав порушення закону та бажання окремих політичних сил сформувати більшість, яка працюватиме на інтереси місцевих князьків та своїх бенефіціарів", – повідомила пресслужба "Голосу".

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Перша сесія міськради – це неповага до виборців

За словами Лозинського, перша сесія Львівської міськради є прикладом недемократичного управління містом та неповаги до виборців.

Те, що відбувається сьогодні, — це маніпуляції на свою користь окремих політсил. Можна не підтримувати обраного мера, але львів'яни зробили свій вибір. Сьогоднішнє засідання Львівської міськради не має нічого спільного з демократією,

– зазначив урядовець.

Коротко про скандальну першу сесію Львівської міськради