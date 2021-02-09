У Сокалі в льодовій пастці опинились 15 лебедів: щемливі фото
У Сокалі до льоду примерзли 15 лебедів / Сокальський РС ГУ ДСНС України у Львівській області
У Сокалі біля берега річки Західний Буг до криги примерзли 15 лебедів. Небайдужі люди 8 лютого надіслали кілька звернень надзвичайникам й птахів врешті врятували.
Джерело:ДСНС Сокаля
Лебедів, які перебували у нормальному стані, випустили на воду. Проте двоє птахів були не в змозі самостійно пересуватись, й рятувальники передали їх волонтерам.
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Як надзвичайники рятували лебедів
- Надзвичайникам 8 лютого надійшло 2 повідомлення про те, що в Сокалі на річці Західний Буг до криги примерзли лебеді.
- Птахи опинились у льодовій пастці й не могли самостійно врятуватись.
- На місце виклику виїхали рятувальники. Прибувши на річку, вони з'ясували, що до криги примерзли близько 15 лебедів.
- Щоб дістатися до птахів, надзвичайники за допомогою човна, багра та мотузки спустилися на кригу та почали пробивати дорогу.
- Рятувальники звільнили лебедів з льодової пастки та випустили на воду.
- Двох птахів, які дуже довго перебували на кризі й були неспроможні самостійно пересуватись, надзвичайники передали зооволонтерам.
- За інформацією ZAXID.NET, волонтерка Христина Прокопчук розповіла, що одного лебедя витягли вже мертвого. Також в одного птаха зламана нога. Зараз лебеді перебувають на перетримці в місцевих жителів.
Дивіться фото, як рятувальники визволяли лебедів / Фото ДСНС Сокаля
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