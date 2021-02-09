У Сокалі біля берега річки Західний Буг до криги примерзли 15 лебедів. Небайдужі люди 8 лютого надіслали кілька звернень надзвичайникам й птахів врешті врятували.

Лебедів, які перебували у нормальному стані, випустили на воду. Проте двоє птахів були не в змозі самостійно пересуватись, й рятувальники передали їх волонтерам. Цікаво Під загрозою гибелі: в Україні через сильні морози рятують диких звірів Як надзвичайники рятували лебедів Надзвичайникам 8 лютого надійшло 2 повідомлення про те, що в Сокалі на річці Західний Буг до криги примерзли лебеді.

Птахи опинились у льодовій пастці й не могли самостійно врятуватись.

На місце виклику виїхали рятувальники. Прибувши на річку, вони з'ясували, що до криги примерзли близько 15 лебедів.

Щоб дістатися до птахів, надзвичайники за допомогою човна, багра та мотузки спустилися на кригу та почали пробивати дорогу.

Рятувальники звільнили лебедів з льодової пастки та випустили на воду.

Двох птахів, які дуже довго перебували на кризі й були неспроможні самостійно пересуватись, надзвичайники передали зооволонтерам.

За інформацією ZAXID.NET, волонтерка Христина Прокопчук розповіла, що одного лебедя витягли вже мертвого. Також в одного птаха зламана нога. Зараз лебеді перебувають на перетримці в місцевих жителів. Дивіться фото, як рятувальники визволяли лебедів / Фото ДСНС Сокаля