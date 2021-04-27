Отримали в останні хвилини: у Сокальській ЦРЛ ледь не забракло кисню для пацієнтів з COVID-19

У ковідному відділенні Сокальської центральної районної лікарні трапилась загроза нестачі кисню для хворих на коронавірус. В медзакладі є власна киснева станція, проте рідкий кисень закінчувався, тож довелось переходити на кисневі балони.

Кисневі балони у Сокальську ЦРЛ привезли з Львівського хімічного заводу. Наразі він дуже завантажений, адже виробляє кисень для усіх областей України.

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У Сокальській ЦРЛ ледь не забракло кисню для хворих

Головний лікар Сокальської ЦРЛ Роман Швед розповів, що загроза нестачі кисню трапилась у ковідному відділенні медзакладу. Лікарня має власну кисневу станцію, проте рідкий кисень все ж закінчувався. Щоб врятувати життя пацієнтів, довелось переходити на кисневі балони.

Кисень ми отримали в останні хвилини. Почали телефонувати до всіх керівників області, до директора департаменту охорони здоров'я і нам допомогли,

– зазначив Швед.

Медик додав, що хімічний завод забезпечив Сокальську ЦРЛ киснем, проте невдовзі він знову буде потрібен пацієнтам. Наразі Львівський хімічний завод має дуже велике навантаження, адже виготовляє кисень для всіх областей України.

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У ЛОДА зазначили, що кисень доставили вчасно

Керівник департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис розповів, що ситуація у Сокальській ЦРЛ була контрольованою.

"Перебоїв не було. Керівництво хімзаводу мало чітке розуміння щодо середньої кількості балонів, які використовує медзаклад. Кисень доставили вчасно", – додав посадовець.

За словами Чемериса, усі лікарні Львівщини повністю забезпечені киснем. Львівський хімзавод вчасно і безперебійно забезпечує ним усі медзаклади, незалежно від того, чи потрібен рідкий кисень чи газоподібний.

"Усім лікарням хімзавод завжди вчасно і згідно з графіком привозив кисень. На небезпеку не наражали нікого. Враховуючи велику навантаженість, бували моменти, що кисень могли доставити за годину-дві до планового розрахунку потреби кисню" – розповів посадовець.

Головний медик області додав, що усі медзаклади Львівщини мають у резервах кисневі балони, щоб не було перебою у системах. Тож, коли закінчиться рідкий кисень, можна їх використовувати.

Станом на 27 квітня у ковідному відділенні Сокальської ЦРЛ перебувають 59 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.