Студент одного з львівських вишів Володимир Тищук погодився спаплюжити пам'ятник за тисячу гривень. Його затримали 11 лютого.

До теми У Львові невідомі облили фарбою пам'ятник Степану Бандері: фото

Студенти спаплюжили пам'ятник Бандері у Львові

Вночі 5 лютого вандали облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері.

До пошуку зловмисників залучили співробітників різних служб та підрозділів поліції Львівщини, СБУ та прокуратури.

Вже 11 лютого зловмисників затримали. Ними виявились двоє студентів одного з львівських навчальних закладів віком 19 та 24 роки.

Слідчі з'ясували, що хлопці зробили цей ганебний вчинок на замовлення. Їм обом заплатили по тисячі гривень.

Правоохоронці вже знайшли замовника злочину. Наразі проти нього ведеться окреме розслідування.

Відомо, що він замовив осквернення пам'ятника через власну ідеологічну неприязнь.

Майнову шкоду від дій студентів оцінили у 7100 гривень.

Суд виніс вирок студентові

Галицький районний суд 29 квітня розглянув справу щодо одного з двох вандалів Володимира Тищука. Студент визнав свою провину і підписав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко її затвердив.

Згідно з угодою, Тищуку призначили 4 роки позбавлення волі. Проте його одразу звільнили від покарання, встановивши натомість 2 роки іспитового терміну. Тож студент перебуватиме на волі, однак упродовж 2 років він повинен періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання чи роботи.