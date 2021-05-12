Студент одного з львівських вишів Володимир Тищук погодився спаплюжити пам'ятник за тисячу гривень. Його затримали 11 лютого.
До теми У Львові невідомі облили фарбою пам'ятник Степану Бандері: фото
Студенти спаплюжили пам'ятник Бандері у Львові
- Вночі 5 лютого вандали облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері.
- До пошуку зловмисників залучили співробітників різних служб та підрозділів поліції Львівщини, СБУ та прокуратури.
- Вже 11 лютого зловмисників затримали. Ними виявились двоє студентів одного з львівських навчальних закладів віком 19 та 24 роки.
- Слідчі з'ясували, що хлопці зробили цей ганебний вчинок на замовлення. Їм обом заплатили по тисячі гривень.
- Правоохоронці вже знайшли замовника злочину. Наразі проти нього ведеться окреме розслідування.
- Відомо, що він замовив осквернення пам'ятника через власну ідеологічну неприязнь.
- Майнову шкоду від дій студентів оцінили у 7100 гривень.
Суд виніс вирок студентові
Галицький районний суд 29 квітня розглянув справу щодо одного з двох вандалів Володимира Тищука. Студент визнав свою провину і підписав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко її затвердив.
Згідно з угодою, Тищуку призначили 4 роки позбавлення волі. Проте його одразу звільнили від покарання, встановивши натомість 2 роки іспитового терміну. Тож студент перебуватиме на волі, однак упродовж 2 років він повинен періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання чи роботи.