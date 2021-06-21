В області очікують мінливу хмарність. Погоду на Львівщині визначатиме південно-східна частина циклону над Берліном.

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Прогноз погоди на 22 червня

На Львівщині 22 червня буде мінливо хмарно. Протягом дня майже в усіх населених пунктах опадів не буде, проте після обіду на півдні області очікують короткочасні дощі та грозу.

Вітер – південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 15 – 17 градусів тепла, а вдень – 29 – 31 градус тепла.



Прогноз погоди на 22 червня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 23 червня

В області 23 червня також очікують мінливу хмарність. Короткочасний грозовий дощ падатиме в другій половині дня на півдні території.

Вітер – південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, а вдень – від 31 до 33 градусів тепла.



Прогноз погоди на 23 червня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на 24 червня

На Львівщині 24 червня також буде мінлива хмарність. Суттєвих опадів не прогнозують, проте вдень місцями можуть пройти короткочасні дощі.

Вітер – південно-західний, 3 – 8 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 17 – 19 градусів тепла, а вдень – 31 – 33 градуси тепла.



Прогноз погоди на 24 червня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 25 червня

В області 25 червня очікують мінливу хмарність. Протягом дня падатиме короткочасний дощ з грозою.

Вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, а вдень – від 31 до 33 градусів тепла.



Прогноз погоди на 25 червня / Дані Укргідрометцентру

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