Спека і грозові дощі: прогноз погоди на Львівщині на 28 червня – 2 липня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині з 28 червня до 2 липня падатимуть грозові дощі, а подекуди – град. Попри це, в області зберігатиметься спека.

Подекуди температура становитиме 29 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, дощі накриють Львівщину з 30 червня.

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Прогноз погоди на 28 червня – 2 липня

У понеділок, 28 червня, погоду визначатиме південно-західна частина циклону з центром над Слобожанщиною. В області буде мінливо хмарно. Істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман.

Вітер – північно-західний. Вночі його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду, а вдень – 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, а вдень – від 24 до 26 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на Львівщині на 28 червня / Дані Укргідрометцентру

На Львівщині у вівторок, 29 червня, буде хмарно. Проте, як і в попередній день, опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 14 – 16 градусів тепла, а вдень – 27 – 29 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 29 червня / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 30 червня, в області також буде хмарно. Вночі опадів не прогнозують, проте вдень очікують короткочасні дощі та грози. Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, а вдень – 27 – 29 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на Львівщині на 30 червня / Дані Укргідрометцентру

На Львівщині у четвер, 1 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Протягом дня йтимуть короткочасні грозові дощі, а місцями – град. Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 15 – 17 градусів тепла, а вдень – 26 – 28 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 1 липня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 2 липня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатимуть грозові дощі, а вдень подекуди – град. Вітер – західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, а вдень – від 23 до 25 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на Львівщині на 2 липня / Дані Укргідрометцентру

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