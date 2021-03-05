Співочі депутати: у Львівській міськраді пройшла перша репетиція хору – відео

У Львові 4 березня відбулась перша репетиція хору депутатів Львівської міськради. Ідея створити капелу народних обранців належить меру міста Андрію Садовому.

Репетиція депутатського хору відбувалась у сесійній залі ЛМР. Диригентом різноголосся став керівник хорової капели "Дударик" Дмитро Кацал.

Цікаво Засмагав у Домінікані: посадовця ЛОДА звільнили з роботи за прогули

Співали "Червону руту" та Гімн України

У сесійній залі на робочих місцях депутатів 4 березня замість документів були ноти. Народні обранці від різних фракцій зібрались на першу репетицію депутатського хору. Для початку Кацал підібрав 2 пісні – "Червону руту" та Гімн України.

За сьогоднішню репетицію ми зробимо Гімн і "Червону руту", ще один гімн. У тих творах вся концепція,

– розповів диригент.

Кацал вірить в успіх справи, адже, за його словами, якщо людина потрапить "в добрі руки до Леопольда Моцарта", вона й сама може стати Моцартом.

"Дані є у всіх. Немає мети робити концертний колектив. Їхнє завдання є представлення громадських інтересів і наше завдання є посприяти тому, щоб це відбувалося якомога краще", – додав Кацал.

Дивіться відео першої репетиції депутатського хору:

Читайте також На Львівщині побудують завод з переробки картоплі за 7 мільйонів доларів

Депутат повинен вміти й співати, й танцювати, – Бойко

За словами директора департаменту "Адміністрація міського голови" ЛМР Євген Бойко, депутати міської ради повинні вміти добре робити усе – й співати, й плавати, й танцювати. Посадовець навчався у богословській академії, тому він впевнений, що не осоромиться своїм баритоном.

"Спів депутатів унісон має спонукати їх також унісон приймати правильні та справедливі рішення для громади міста Львова. Ми збираємося в позаробочий час. Спробувати себе у цьому можна на громадських засадах", – додав Бойко.

Депутатка від "Варти" Наталія Шелестак навіть пожартувала, що хор львівських народних обранців гастролюватиме, як "95 квартал".

"95 квартал" їздить заробляє гроші на корпоративах. А у нас є проблеми з бюджетом, то чому ми не можемо депутатським хором заробити багато грошей, заплатити податки й наповнити бюджет,

– додала Шелестак.

Поки відбулась лише одна репетиція депутатського хору, проте перший виступ відбудеться зовсім скоро – 10 березня. На площі Ринок народні обранці планують заспівати разом з львів'янами гімн до 156 річниці першого його публічного виконання