Співочі депутати: у Львівській міськраді пройшла перша репетиція хору – відео

Джерело:"ТСН"
У Львові 4 березня відбулась перша репетиція хору депутатів Львівської міськради. Ідея створити капелу народних обранців належить меру міста Андрію Садовому.
Репетиція депутатського хору відбувалась у сесійній залі ЛМР. Диригентом різноголосся став керівник хорової капели "Дударик" Дмитро Кацал.
Цікаво Засмагав у Домінікані: посадовця ЛОДА звільнили з роботи за прогули
У сесійній залі на робочих місцях депутатів 4 березня замість документів були ноти. Народні обранці від різних фракцій зібрались на першу репетицію депутатського хору. Для початку Кацал підібрав 2 пісні – "Червону руту" та Гімн України.
За сьогоднішню репетицію ми зробимо Гімн і "Червону руту", ще один гімн. У тих творах вся концепція,
– розповів диригент.
Кацал вірить в успіх справи, адже, за його словами, якщо людина потрапить "в добрі руки до Леопольда Моцарта", вона й сама може стати Моцартом.
"Дані є у всіх. Немає мети робити концертний колектив. Їхнє завдання є представлення громадських інтересів і наше завдання є посприяти тому, щоб це відбувалося якомога краще", – додав Кацал.
Дивіться відео першої репетиції депутатського хору:
Читайте також На Львівщині побудують завод з переробки картоплі за 7 мільйонів доларів
За словами директора департаменту "Адміністрація міського голови" ЛМР Євген Бойко, депутати міської ради повинні вміти добре робити усе – й співати, й плавати, й танцювати. Посадовець навчався у богословській академії, тому він впевнений, що не осоромиться своїм баритоном.
"Спів депутатів унісон має спонукати їх також унісон приймати правильні та справедливі рішення для громади міста Львова. Ми збираємося в позаробочий час. Спробувати себе у цьому можна на громадських засадах", – додав Бойко.
Депутатка від "Варти" Наталія Шелестак навіть пожартувала, що хор львівських народних обранців гастролюватиме, як "95 квартал".
"95 квартал" їздить заробляє гроші на корпоративах. А у нас є проблеми з бюджетом, то чому ми не можемо депутатським хором заробити багато грошей, заплатити податки й наповнити бюджет,
– додала Шелестак.
Поки відбулась лише одна репетиція депутатського хору, проте перший виступ відбудеться зовсім скоро – 10 березня. На площі Ринок народні обранці планують заспівати разом з львів'янами гімн до 156 річниці першого його публічного виконання