Співробітники Галицької митниці знайшли у поштовому відправленні з Великої Британії колекцію старовинних монет. Найдавніша з них – монета Пізанської республіки, датована 1727 роком.

Монети виявили митники поста "Львів – поштовий". Усю колекцію вилучили. Цікаво На Львівщині митники вилучили партію капучино на понад мільйон гривень: фото Замість інструментів митники знайшли старовинні монети Поштове відправлення надсилали з Великої Британії у Київ.

Відправник у митній декларації вказав, що пересилає інструменти, кухонні товари, аксесуари для одягу тощо.

Проте під час огляду митники знайшли 36 незадекларованих монет.

Серед них 4 були сучасними, а 32 – стародавніми.

Найдавнішою виявилась монета "SVP OMNES SPESIOSA" Пізанської Республіки, яка датована 1727 роком.

Також у колекції були монети італійських республік XVI – XVIII століть, американського континенту, колишніх колоній Великої Британії тощо.

Чимало монет мали зображення, проте назви та датування не проглядались.

Митники знайшли 36 монет / Фото Держмитслужби України Монети мають культурну цінність За попередньою оцінкою експертів, монети мають історичну, нумізматичну та культурну цінність. Тож митники склали протокол про порушення митних правил. За недекларування товарів контрабандисту може загрожувати штраф у розмірі 100% вартості монет з їхньою наступною конфіскацією. Усі незадекларовані монети вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

Усю колекцію вилучили / Фото Держмитслужби України

Справу скерують до суду / Фото Держмитслужби України