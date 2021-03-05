Справжні скарби: львівські митники вилучили чималу колекцію старовинних монет – фото

Джерело:Державна митна служба України
Співробітники Галицької митниці знайшли у поштовому відправленні з Великої Британії колекцію старовинних монет. Найдавніша з них – монета Пізанської республіки, датована 1727 роком.
Монети виявили митники поста "Львів – поштовий". Усю колекцію вилучили.
Цікаво На Львівщині митники вилучили партію капучино на понад мільйон гривень: фото
Митники знайшли 36 монет / Фото Держмитслужби України
За попередньою оцінкою експертів, монети мають історичну, нумізматичну та культурну цінність. Тож митники склали протокол про порушення митних правил. За недекларування товарів контрабандисту може загрожувати штраф у розмірі 100% вартості монет з їхньою наступною конфіскацією.
Усі незадекларовані монети вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.
Усю колекцію вилучили / Фото Держмитслужби України
Справу скерують до суду / Фото Держмитслужби України